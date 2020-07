¿Por qué Gwyneth Paltrow le regaló un rompecabezas de senos a su hijo de 14 años?

Paltrow también compartió con los lectores de Goop cómo ella y su esposo Brad Falchuk pasan tiempo juntos durante la cuarentena.

"En cuanto a los entrenamientos, he estado viendo por streaming Bulldog Yoga, CorePower Yoga, The Class de Taryn Toomey y Tracy Anderson, y he estado paseando todos los días o cada dos días con Brad para tomar aire fresco y un poco sol ", escribió la estrella.