Lele Pons logra una impresionante hazaña acuática

El Trastorno Obsesivo Compulsivo y Síndrome de Tourette son solo algunas de las condiciones que afectan a Lele desde muy temprana edad.

"Cuando tienes una condición que te controla la mayor parte del tiempo, desearías no tener eso. No sé quién es esa chica. Bueno, obviamente soy yo. Se puso realmente mal, y no quiero que se vuelva a poner así nunca más", confesó en la primera entrega de su show.