Halle Berry responde la ola de críticas por interpretar a un hombre transgénero

La activista e influencer colombiana Ophelia Pastrana indicó en la misma red social: "A la gente trans que actúa no les dan los papeles Cis. Y pues que no les den ni los papeles trans es rudo. Ahora para mi, personalmente... si dieran papeles Cis a gente trans, me contento con gente Cis haciendo papeles trans".

La cuenta de Twitter del documental Netflix Disclosure también invitó a Berry a ver su película. "Hola @halleberry, escuchamos que estás considerando interpretar a un hombre trans en tu próximo proyecto. Te pedimos que primero veas @Disclosure_Doc en @netflix para comprender cómo los actores cis como tú actuando en roles trans tienen importantes consecuencias culturales fuera de la pantalla".