Así se llevó a cabo el primer concurso de belleza en medio de la pandemia del Coronavirus

Miss Universe Puerto Rico anunció que no llevarán a cabo el certamen este año.

Fue precisamente la directora de ese concurso, la ex Miss Universo Denise Quiñones, quien indicó en un comunicado de la posibilidad de que el Miss Universo tampoco se realice en 2020: "Hasta el momento, la organización de Miss Universe no ha ofrecido una declaración oficial sobre el certamen internacional o del proceso de selección, sin embargo, nos adelantaron que el evento no se celebrará este año y que evalúan fechas para el primer trimestre del 2021. Eso nos permitirá tener más tiempo para la selección y preparación de la candidata de Puerto Rico".