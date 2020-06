Rosalía le pidió una cita a Harry Styles para pintarse las uñas juntos

No sabíamos que necesitábamos tanto ver a Rosalía y Harry Styles pintarse las uñas juntos.

En junio pasado, durante una conferencia de prensa reseñada por el portal RPP.PE, la cantante habló de lo que quiere expresar a través de sus uñas, y por qué fueron protagonistas en el video Aute Cuture: "Lo cierto es que me atraía mucho mostrar las uñas como un accesorio muy extravagante".