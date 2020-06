Matthew Morrison se pronunció sobre las acusaciones en contra de Lea Michele

Amber Riley también habló sobre las acusaciones durante una entrevista con Danielle Young.

"No diré que Lea Michele es racista" dijo la actriz que interpretó a Mercedes Jones. "No es lo que estoy diciendo, pero es lo que se asume por lo que está sucediendo en el mundo alrededor del mundo y cómo se comportó hacia una persona negra. Pero no diré que es racista".

Luego dijo que no le importó una mier*@# el tema de Lea Michele, sino que prefiere concentrarse en la gente que está muriendo en las calles.

"Si no estamos hablando sobre quitarle los fondos a la policía, perseguir a los policías asesinos, hablar sobre el movimiento 'Black Lives Matter' o mi EP que está a punto de salir, entonces no me importa" dijo Riley.