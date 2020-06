Rob Kardashian comparte una inesperada foto de Dream Kardashian

Rob regresó a Keeping Up With the Kardashians esta temporada cuando su familia se reunió para una fiesta de cumpleaños con temática de Trolls que él organizó para Dream.

"Estoy muy orgullosa de Rob y de la linda fiesta que ofreció para Dream", dijo su madre Kris Jenner en un confesionario durante el episodio. "Quería que fuera tan especial. Desde el pastel hasta el tipo burbuja, fue tan lindo".