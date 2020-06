Lele Pons se sincera sobre el lanzamiento de su cruda serie sobre su salud mental

En su primer capítulo, junto a su psicóloga Katia Moritz, la intérprete de Celoso nos pasea por algunas de sus vivencias.

"Cuando tienes una condición que te controla la mayor parte del tiempo, desearías no tener eso. No sé quién es esa chica. Bueno, obviamente soy yo. Se puso realmente mal, y no quiero que se vuelva a poner así nunca más", confesó.