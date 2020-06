Videos relacionados : Amanda Seyfreid habló sobre la posibilidad de 'Mamma Mia 3'

La actriz compartió su opinión sobre una nueva película en la saga Mamma Mia.

Amanda Seyfried, quien interpretó a Sophie en el querido musical de 2008 y en su secuela diez años después Mamma Mia! Here We Go Again, recientemente habló sobre la idea de que haya una tercera entrega de la franquicia, y de si le gustaría participar en ella.

Los fans amaron la segunda entrega de la franquicia que compartía elementos de precuela y secuela. Por eso la actriz dio sus puntos de vista en una entrevista para el medio Collider.