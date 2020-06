Kim Kardashian habla maravillas de Tristan Thompson

Una inesperada amistad.

En este clip extra de la temporada 18 de Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian habla sobre su nueva amistad con Tristan Thompson. Como vieron los espectadores a principios de esta temporada, Kim sorprendió a Khloé Kardashian cuando invitó al ex de su hermana a cenar en la ciudad de Nueva York.

"Espera, me muero por escuchar, ¿entonces cuando estabas en Nueva York fuiste a cenar con Tristan?", le pregunta Scott Disick a la creadora de KKW Beauty. "¿Como fue eso?"

Según la matriarca Kardashian-West, su cena con la estrella de la NBA "fue buena".

"Honestamente, él es muy amable", agrega Kim. "Es como, realmente agradable".

Como seguramente lo saben los lectores E!, 10 meses después de darle la bienvenida a su hija True Thompson, Khloé y Tristan terminaron su relación. A pesar del drama que rodea su separación, los ex han hecho un esfuerzo consciente para criar a su hija.

"Él cometió errores, pero siento que se está esforzando mucho", expresa Scott.

Estando de acuerdo, Kim dice, "Realmente está tratando, muy duro. Y ha sido un año completo de él como una persona diferente".