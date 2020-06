El incómodo momento que detonó la renuncia de Snooki a Jersey Shore

Conoce los detalles detrás de su salida del famoso reality show.

En diciembre de 2019, en un episodio de su podcast, Nicole "Snooki" Polizzi, reveló su intención de dejar las filas de Jersey Shore Family Vacation.

"Así que aquí vienen mis noticias de última hora, muchachos", dijo Snooki. "Hay razones por las que he tomado esta decisión... definitivamente es una decisión difícil... voy a vomitar. OK, chicos, los amo mucho y no me odien por mi decisión, pero tengo que hacer lo mejor para mí en este momento, y me voy a retirar de Jersey Shore".