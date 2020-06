La dura demanda que enfrentan Beyoncé y Jay-Z

El pasado 15 de junio, con el anuncio de los nominados a los BET Awards, Blue Ivy Carter, la hija mayor de Beyoncé y Jay-Z, recibió su primera nominación a un premio de renombre.

Con tan solo 8 años, Blue participa en esta competencia en la categoría BET Her, gracias a su colaboración en el tema Brown Skin Girl, del álbum de la banda sonora de The Lion King: The Gift.

El poderoso himno, que también cuenta con WizKid y SAINt JHN.