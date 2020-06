KJ Apa le responde a quienes lo acusan de no apoyar el movimiento de Black Lives Matter

La cinta, basada en la novela YA de Angie Thomas, se estrenó en 2018 y también está protagonizada por Common, Sabrina Carpenter, Regina Hall e Issa Rae.

En la película, los personajes de KJ y Amandla tienen una conversación honesta sobre el impacto de la raza en su romance.

En una escena, el personaje de KJ, Chris, le dice a Starr que no "ve el color" y que ve a todos de la misma manera. Sin embargo, Starr argumenta, "Si no ves mi negrura, no me ves a mí".