Kim Kardashian tuvo la mejor reacción al regalo del Día de las Madres de Saint West

Estos son momentos emocionantes en el hogar Kardashian-West. ¡Kim reveló el viernes que su hijo Psalm West (1) ya está caminando oficialmente!

"¡Mi bebé, Psalm, es el más dulce! ¡Acaba de comenzar a caminar!", compartió la estrella de Keeping Up With the Kardashians junto a dos dulces imágenes de ella y su bebé.