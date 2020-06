El tiempo convirtió a estos 12 personajes en los verdaderos villanos de estas historias

Úrsula Vs. Ariel: "Ursula hizo un contrato con Ariel que no tenía cláusula que dijera que a Ursula no se le permitía interferir. El contrato estipulaba que tenía que lograr que Eric se enamorara de ella sin su voz, falló y tiene que pagar el precio por su fracaso. No es culpa de Ursula que Ariel no ponga las cosas con un abogado antes de que las firme".