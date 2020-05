Style Map: Franco Noriega

No se dejen engañar, Franco no se limita a looks monocromáticos. Entre sus infaltables están las playeras de botones, la mayoría con estampados que evoquen a verano, playa y aventuras bañadas por el sol. Atención a los 3 botones desabrochados, ¡la clave para llevar un look cotidiano a effortless y deseado!