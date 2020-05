Videos relacionados : Jacky Bracamontes comparte los asombrosos resultados de sus cirugías estéticas

Por primera vez, la ex reina de belleza mostró su figura tras someterse a distintas cirugías en 2019.

En octubre de 2019, Jacky Bracamontes reveló a sus fans que se sometería a una liposucción, marcaje abdominal y una reconstrucción de senos, esto con el fin de corregir algunas cosas en su cuerpo que se modificaron tras sus cuatro embarazos. La reacción de los seguidores fue muy positiva. Como pocas veces sucede, la mexicana habló sin temor al qué dirán sobre la cirugía estética.

En entrevista para Quién, Bracamontes compartió que su cuerpo era un desastre. "El doctor me hizo una reconstrucción de los senos totalmente, cero aumento, cero nada, solo reconstrucción. Tenía una hernia en el ombligo, entonces me quito la hernia, me cosió los músculos del abdomen porque los tenía totalmente separados", relató.