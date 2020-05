Justin y Hailey Bieber amenazan con demandar a un cirujano plástico por sus videos de TikTok

En una onda más alegre, hace unos días Hailey reveló la gran travesura que hizo por el intérprete de Sorry mucho antes de que los dos se lanzaran al agua, y en una transmisión de Facebook Live contó cómo logró escaparse de sus padres para tener una cita nocturna con JB.

"[Justin] me pidió que fuera a comer sushi con él y llamé a mis padres para preguntarles si podía ir y me dijeron que no. Dijeron, 'Absolutamente no, no vas a salir con Justin sola, eso no sucederá'", contó Hailey.