Hecha en México: El libro que recopila los últimos 20 años de moda mexicana

¿Cómo surgió la idea de publicar un libro así?



PP: Desde que surgió Colectivo Diseño Mexicano siempre hemos estado en la búsqueda de hacer cosas, cosas que incidan y cosas diferentes. Sabíamos desde el primer momento que el formato bazar no era algo que repetiríamos eternamente, también porque creíamos que estaba un poco gastado, nuestro gran diferenciador era el Sale. Al poco tiempo surgió la pasarela en cada temporada de Fashion Week y nos abrió otra ventana. ¿Qué más podíamos hacer? ¿Cómo este proyecto podía ser realmente un laboratorio? En ese momento se da una conversación muy casual (por Instagram) con el equipo de Editorial Planeta. Era diciembre de 2018. No existía una publicación así de la moda mexicana: que tuviese esta documentación, que fuese trabajada con esta estética y además tan accesible a la gente por costos y distribución. En enero de 2019 ya estábamos presentando el proyecto, en febrero o marzo ya estábamos escribiendo. Todo aunque pareciera que no, fue demasiado rápido. Kari Macías y Tamara Gutverg de Planeta fueron el motor que impulsaron este libro.