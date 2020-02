Eusebio Arenas: “Cuando recibí el guión de la película, lloré de emoción”

- Naciste en Argentina, a los 2 años llegaste a Chile y has desarrollado importantes papeles en teatro, cine y televisión. ¿cómo llegaste a la actuación?

- Cuando terminé el colegio me matricule en teatro en la Universidad Católica de Chile pero tuve una crisis vocacional y me cambié a Arquitectura. Mientras estudiaba esa segunda carrera realice algunos trabajos de actuación y me di cuenta que mi destino iba por ese rumbo. Me di cuenta de que si de verdad me quería dedicar a la actuación, tenía que esforzame y aprender mucho más y me fui a estudiar la la American Musical and Dramatic Academy en New York. Durante ese tiempo, no sólo me fui perfeccionando en esta profesión sino que aprendi que para salir adelante, hay que ser constante, ser versátil y aprovechar todas las oportunidades que se te van presentando. Mi experiencia viviendo y estudiando en NewYork fue fascinante. Para avanzar y costear mis estudios trabajé de tramoya, como anfitrión en un restaurante judío, repartiendo sándwiches en bicicleta, como modelo de desnudo para escuelas de arte, y finalmente como baby sitter, cuidando a un niño de 6 años".

Mi entrada a la actuación vino desde un lugar desprejuiciado en cuanto a pretensiones económicas, que era algo que me tenía bien complicado al principio. Cuando me relajé y empecé a disfrutar más el trabajo me comenzaron a aparecer oportunidades increíbles. Llegó un minuto en que no tenía tiempo para nada

No hay nada que me entretenga más que la actuación. Me gusta leer, me encanta inventar… soy como un niño. Me meto en un personaje y juego. Creo que la oportunidad de imaginarse en una vida distinta a la que uno tiene y por un momento ser alguien diferente es una oportunidad inigualable.