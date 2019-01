Becky G demostró que hace 10 años era una adorable mini Selena Quintanilla

View this post on Instagram

#10yearchallenge 😫 I don’t even know what to caption this. La primera ves que fui a Miami era para “Sábado Gigante” y 10 años después todavía estoy en shock cada vez que dice mi nombre. Like HELLO my Ita would watch Sábado Gigante EVERY SATURDAY!!! 🙏🏽❤️😫 Don Francisco is like my tío now. What a dream.