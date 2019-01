Ellen DeGeneres le pide a Kevin Hart que sea el presentador de los Oscars 2019

Hart se refería a comentarios homofóbicos que hizo hace años durante sus rutinas de comedia y que hicieron que renunciara al rol al que había sido asignado para los premios de la Academia.

"Sé que no tengo un hueso homofóbico en mi cuerpo. Sé que lo he abordado. Sé que me he disculpado. Sé que dentro de mis disculpas he tardado 10 años en hacer que mis disculpas funcionen. Todavía no he regresado a esa versión de la versión inmadura del comediante que alguna vez fui. Cambié. Soy un hombre adulto. Soy culto", dijo Hart. "Miré la vida a través de una lente diferente, y debido a eso, la vivo de una manera diferente".

"Así que ahora estoy un poco molesto porque estos 10 años solo se están ignorando. Se están pasando por alto. Nadie está diciendo: 'Chicos, esto fue hace 10 años'. No hay titulares que digan: 'Hace 10 años, se disculpó'. Nadie está buscando las disculpas. Nadie está encontrando las imágenes de donde tuve que dirigirme. Tuve que hacerlo cuando hice la promoción Get Hard con Will Ferrell por mi broma que tenía sobre mi hijo; tuve que abordar esos tweets en 2012".

"Entiendo por qué la gente estaría molesta, por lo que tomé la decisión de no usarlos nunca más. Ya no bromeo así porque eso estaba mal. Estaba solo buscando risas, y yo era estúpido. Ya no hago eso".