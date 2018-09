Campbell aseguró que ella y Kate Moss estuvieron "en casa, viendo TV desde el sofá", durante el evento. "Tenía que decirlo, pero me decepcionó", agregó. "No quiero ver a mujeres de color pelear. No quiero ver a mujeres pelear, punto. No allí. No así. Todo es música. No hay división en la música, la música es para todos. No hay discriminación. Me sentí muy decepcionada".

Luego, durante el after show, Campbell felicitó a la hija de Cindy Crawford, la modelo emergente de 17 años, Kaia Gerber. "Ella es adorable. Estoy muy orgullosa de Kaia. Me senté con ella [en casa de] Azzedine Alaïa… en su mesa de la cocina, repasamos todos los show que ella debería y no debería hacer en este momento, porque es una bebé", explicó Campbell. "Ella ha seguido todo. Estoy muy orgullosa de ella".