Con respecto a los rumores que corrieron en las redes sobre lo que pudo ocasionar su colapso, Hembrow estaba entendiblemente molesta. "Otra cosa de la que quería hablar es la gente que trolea o es mala o inventa cosas sin razón. Es decir, personalmente jamás me podría imaginar atacando a alguien o juzgando a alguien por algo así. Es decir, nunca sabes por lo que está pasando alguien, así que es un recordatorio de que siempre debemos ser amables. Es decir, hay mucha gente que pasa por cosas peores que esta. Al final del día, soy afortunada de tener amigos increíbles y una familia, y ellos saben quien soy y lo que represento y la persona que quiero ser, así que no dejaré que algo así me defina. No dejaré que me quiebre. Estoy segura que lo usaré para crecer y convertirme en una persona más fuerte", dijo la dueña de SASKI Collection. "Ya saben, estas cosas pasan. Esta no es la primera vez que algo así le pasa a alguien. De nuevo, gracias a todas las personas que han enviado su apoyo y sus mensajes bondadosos".

"Estoy súper agradecida por el apoyo, porque sé que tengo muchos fans verdaderos… Sí, sé que tengo muchos fans reales que… No quería llorar en este video", dijo la mentora fitness, mientras luchaba por controlar sus lágrimas. "Pero sí, sé que tengo muchos fans reales que genuinamente me aman y me apoyan y quieren que triunfe, y no los quiero decepcionar. Esa básicamente es la esencia de lo que quería decir. Gracias por ver. Los amo".