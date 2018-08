La estrella de E! llegó a los titulares nuevamente, esta vez gracias a su mascota.

Kim Kardashian salió en defensa de Kendall Jenner por un incidente con el perro de la supermodelo.

Durante el fin de semana, TMZ reportó que llamaron a la policía después de que el perro de la estrella de 22 años de Keeping Up With the Kardashians supuestamente mordiera a una niña pequeña. El medio declaró que Kendall estaba en el Beverly Glen Deli de Los Ángeles el domingo con su novio Ben Simmons, pero no hubo heridas obvias que ameritaran puntos, así que el equipo del deli le administró hielo a la chica. Un testigo le dijo a E! News que el perro en realidad no mordió a la niña, simplemente la asustó y por eso se puso a llorar. El testigo compartió que el perro hizo un sonido de gruñido mientras la chica se le acercaba pero que no la mordió.

El Departamento de Policía de Los Ángeles también le confirmó a E! News que ningún oficial de policía respondió a la llamada y que no investigarán el incidente porque no ocurrió un crimen. Si algo hubiese ocurrido, además, habría sido un asunto civil y no criminal.