"Sé que una persona como yo es criticada por no hablar de los asuntos de otras personas. O la gente te dirá misterioso si no hablas mucho", dijo el novio de Kris durante una cena tranquila, donde estaban solo los cuatro. "He sido tan sagrado en la vida de muchas personas importantes y no hablo de ello, pero no me corresponde hablar de eso".

Irónicamente, fue KoKo quien no tenía ganas de hablar en Palm Springs. En cambio, dejó la cena abruptamente para hablar por FaceTime con Scott Disick desde una bañera vacía en compañía de Malika porque la confrontación es difícil. Días más tarde, Kris se aventuró cuando se presentó en la casa de Khloé en Los Ángeles con una solicitud de alto el fuego que su hija no pudo rechazar.

"Quiero que reconozcas que cuando cuestionas mi relación con Corey, esto no está bien y hiere sentimientos", dijo, y agregó en un confesionario que Khloé necesita "subirse a su tren" porque Corey no se irá a ninguna parte. "Creo que a veces lo que no se dan cuenta es que Corey realmente está cuidándome. Como nadie lo ha hecho en toda mi vida".

La franqueza de Kris fue una llamada de atención para Khloé, quien se disculpó y admitió que es "solo una persona cuidadosa" antes de organizar rápidamente una reunión de "Disculpas" en la casa de Corey junto a Kim. Esta vez, los tres hablaron desde el corazón.