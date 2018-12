Miss España se lleva bien con todas sus compañeras menos con Miss Colombia

View this post on Instagram

Pisando Bangkok con esta preciosa señorita que me ha acompañado todo el vuelo 🛬✨✨ @sthefanygutierrez1 @missuniverse #missuniverse #confidentlybeautiful #missvenezuela #missespaña #thailand #bangkok • Just landed in Bangkok with this beautiful señorita next to me all flight long 🛬✨✨