Jamie Dornan no quiere volver a actuar en películas como Cincuenta Sombras

¿Quién sabe? Quizás Dornan habría aceptado mostrar sus genitales en escena si alguno de los directores de la película hubiese sentido que era algo necesario para la historia de amor de los personajes. "No sé si dije que no lo haría. Ven mi trasero bastante. Eso realmente no me molesta. Se ven mucho los senos de Dakota. Yo hubiese enseñado mis senos si los tuviera. Simplemente pensé, ‘No necesitamos estar enseñando el resto si no es esencial para la historia", explicó. "No estamos haciendo pornografía, por mucho que la gente lo crea".

En la entrevista, Dornan también dio más detalles de la historia que le contó a Jimmy Kimmel sobre cómo se cubría sus partes. "Te presentan algunas opciones y tamaños. Todos son color piel, pero como si tuvieras ictericia. Ese color. Como si estuvieras enfermo. Escogí uno. Todo el mundo se había ido del cuarto. Mientras me lo ponía, vi una pequeña etiqueta cocida adentro. Decía, ‘Preso No. 3'", aseguró. Pensando que era usado, dijo, "Casi vomité. Mientras mis genitales descansaban en esta cosa, me dije, ‘Alguien usó esto'. Llamé al asistente de vestuario, ‘Hombre, qué c**ajo. ¿Esto es de segunda mano?'. Él respondió, ‘No, créeme'. Pero ya había perdido mi confianza".

