La incómoda pelea entre Alejandro Fernández y la prensa en Los Ángeles

La semana pasada el cantante #alejandrofernandez se encontraba aquí en Los Ángeles porque iba a tener una presentación en el Forum por su tour rompiendo fronteras. Ante todo el escándalo que había pasado sobre el video donde se suena la nariz en un concierto en Mexicali y otro donde estalla ante los comentarios que se suscitaron pues yo y mi camarógrafo nos dimos a la tarea de ir a entrevistarlo. Al enterarnos que estaba cerca de mi casa pues fuimos y llegamos a entrevistarlo con micrófono en mano. Ellos fueron a un lugar de tatuajes ubicado en Santa Fe Springs, California. El cómo lo ven se molesto y empezó a tirarle golpes al camarógrafo. El le dijo que el podía grabarlo porque estábamos en una vía pública en eso alejandro toma su celular y empieza a grabarlo y le dice que no le daba permiso de que las imágenes salieran al aire o si no nos demandarían después su novia Karla y el se vienen hacia a mi y me dice y a ti también mija con el celular grabándome amenzando que me iba a demandar. Yo me quede callada y le dije esta bien. Todavía mi camarógrafo seguía grabando y la señorita laveaga se acerca a mi camarografo y le pega al lente de la cámara. Todavía ella me sigue y me dice que si yo quería una foto que el me la daba yo le dije de que hablas y todavía se atrevió a tomarle fotos a las placas de mi carro. Yo nunca pensé que esa fuera su reacción de él así hacía a nosotros. Mínimo siempre las celebredidades siempre dicen saben que no voy a dar entrevistas o siguen caminando y te ignoran.