Luego Grande publicó un video de Miller donde escribió, "Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve y siempre lo haré. No puedo creer que no estás más aquí. No puedo creer que ya no estás aquí. No puedo hacer que mi cabeza lo entienda. Hablamos de esto. Tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi amigo más querido. Durante mucho. Por sobre todo. Siento tanto no poder haber arreglado o quitado tu dolor. De verdad quise hacerlo. El alma más generosa y más dulce, tuvo demonios que nunca mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa".

En su nueva canción, Thank U, Next, estrenada durante el fin de semana, Grande menciona a Miller cuando canta, "Me gustaría poder decirle agracias a Malcolm / Porque él fue un ángel".