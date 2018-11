Continuó: "Es una historia tan hermosa que esa historia de verdad [es una] gran historia, mejor que una telenovela. Pero en realidad no me interesa plasmarla, pero además como no está en mis manos los escritores ponen diferentes cosas y cambian y hacen a su manera, entonces realmente yo siento que es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocaran para que no le hicieran mal".

En cuanto a si ha habido algún contacto de parte de la producción de la serie para incluir, al menos su nombre, ella dijo: "Él puede sacar todo lo que él quiera antes de conocernos y de mis hijos, por supuesto que mi nombre no puede salir ahí y ninguna persona de su oficina se ha acercado a preguntarme. Yo estoy ajena a eso, no me interesa tampoco. Pero no quisiera que salieran tampoco lo de mis hijos aunque es parte de su historia".