Madonna se gana una lluvia de críticas por su tributo a Aretha Franklin en los MTV VMAs

"Fui a la audición, dos grandes productores de música franceses se sentaron en un teatro vacío, y me retaron a ser maravillosa. La audición de baile salió bien. Luego me preguntaron si tenía preparada alguna partitura de una canción. Entré en pánico. Se me había olvidado esa importante parte del proceso de audición. Tenía que pensar rápido. Mi próxima comida estaba en juego", dijo. "Afortunadamente, uno de mis discos favoritos era Lady Soul de Aretha Franklin. Canté, ‘You make me feel'. Silencio. ‘You make me feel like a natural woman'. Dos franceses asintieron. Dije, ‘Ya saben, de Aretha Franklin'. De nuevo, mmmmh. Miraron al pianista y él negó con la cabeza".

Madonna dijo que no necesitaba la partitura, porque se sabía la canción "de memoria" y que la cantaría a capela. "Vi que no me tomaron en serio, ¿y por qué deberían haberlo hecho? Una chica blanca y flaca va a venir acá a interpretar una canción de una de las mejores artistas de soul vivas? ¿A capela? Dije, ‘Perra, soy Madonna', aseguró Madonna mientras la audiencia aplaudía. "No, no lo dije. No dije eso. Porque todavía no era Madonna. No sabía quién era".

"No sé qué me pasó en ese momento", dijo. "Caminé hacia el borde del negro escenario y comencé a cantar. Cuando terminé, estaba empapada de sudor nervioso. ¿Sabes qué es eso? Sudor nervioso, me dijeron. ‘Te llamaremos un día. Quizás pronto'. Pasaron semanas sin que me llamaran. Finalmente, sonó el teléfono, era uno de los productores, ‘No creemos que seas la correcta para este trabajo'. Ahí pensé, ‘Maldito, ¿por qué me llamas?' Él respondió, ‘Creemos que tienes un gran potencial. Falta pulir algunas cosas, pero hay un material crudo muy bueno. Queremos traerte a París y convertirte en una estrella. Te pondremos en el estudio con el gran Giorgio Moroder'. Yo no tenía ni idea de quién era él. Quería vivir en París y comer algo".

"Ese fue el comienzo de mi trayectoria como cantante. Me fui a París, pero regresé unos meses después, porque no me ganaba la vida que estaba viviendo. Me sentía mal. Eran buenos personas, pero yo quería escribir mis propias canciones, ser músico, no un títere", dijo. "Necesitaba irme a casa y aprender a tocar guitarra, eso fue exactamente lo que hice. El resto es historia".