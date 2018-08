Por esto es que nunca veremos mucho de los hijos de Chris Hemsworth en las redes sociales

Hemsworth y Pataky quieren conservar el control sobre lo cuánto de su vida privada compartir con el público. A pesar de que la atención de los paparazzi disminuyó desde su mudanza, no se ha ido por completo. Por ejemplo, Hemsworth estuvo recientemente de paseo con sus chichos y los paparazzi aparecieron. Hemsworth los ignoró, hasta que uno de sus hijos se quitó el traje de baño. "Él estaba desnudo y me di cuenta de que seguían tomando fotos. Corrí hacia ellos, lo sabían. Los señalé y dije definitivamente, ‘No se atrevan'", aseguró. "Estuve muy cerca de destruir la cámara".

No siempre fue así. En sus primeros días en Hollywood, Hemsworth recuerda, "Quería ser Colin Farrell. Pensaba, ‘La gente ama al chico malo'. Salir y cometer excesos de alguna manera. Pero a nadie le importó. No había paparazzi ni redes sociales ni la inmediatez de todas estas plataformas". Thor, y la fama que vino, cambió todo.

Hacer películas sigue siendo un parte importante en la vida de Hemsworth, pero no su fin último. "De verdad siento algo de tranquilidad por primera vez en años. Y no me refiero a mis logros", dijo Hemsworth, quien actualmente graba la próxima película de Men in Black con Tessa Thompson. "Simplemente me refiero a lo que me sucede y que estoy relajado y abierto al respecto".

Pero no se equivoquen: Hemsworth todavía es tan competitivo como siempre.

Recientemente, en la escuela de su hija, Hemsworth compitió en un carrera de papás. Y para sorpresa de nadie, se llevó la victoria. "Sentí como una ola de nirvana. Volteé y me pregunté, ‘¿Dónde está mi hija? ¿Dónde?'. Y ella me dijo, ‘Papá, ¿ganaste?'. Yo le respondí, ‘¿Que si gané? ¡¿No lo viste?!'. Me dieron una calcomanía. Una calcomanía de primer lugar", dijo, orgullosamente. Pataky, quien se perdió de la carrera debido a compromisos de trabajo, disfrutó de su entusiasmo. "Nunca lo había visto tan emocionado, ni cuando consigue un trabajo grande. Probablemente fue una de las mejores cosas que le ha pasado en su vida, lo que es gracioso, ¿verdad?", dijo entre risas la estrella de 12 Strong. "De todo lo que ha logrado…".