Después del éxito de La Casa de las Flores, ¿qué podemos esperar?

El fin de semana de estreno de La Casa de las Flores, de Manolo Caro, en Netflix dejó en claro dos cosas: que el mexicano definitivamente sabe cómo hacernos reír ante la tragedia, y que Verónica Castro continúa siendo la reina de la televisión mexicana a pesar de haber estado ausente durante muchos años.

Como Virginia de la Mora, la también llamada en su época 'la reina de las telenovelas', se ganó un séquito importante de nuevos fans que quieren ver más de ella, saber quién es y por qué es uno de los mayores íconos de la cultura pop en Latinoamérica. Si bien no está claro si habrá segunda temporada de la ahora nueva serie favorita en español (Lo sentimos, Luis Miguel), algunos se preguntan si llegará el momento de que 'Verito' tenga su propia bioserie.

"No, ni por los 5 millones de dólares que le dieron a Luis Miguel, no voy a contar nada. No, ¡cómo se te ocurre! Ustedes saben muchas cosas mías, pero no el cien por ciento. Hay que cortar cabezas y yo la verdad no nací para eso y digo, se trata de decir la verdad, si no para salir en la serie y que me digan ‘¡ay, qué linda, cómo la queremos!', pues tampoco", dijo la actriz en MezcalTV.

¿Será?

Aunque Castro es una de las celebridades más respetadas de la industria, en esa misma entrevista, la también cantante reveló que temía la reacción del público porque su personaje era muy diferentes a los que había hecho en su carrera:

"Estoy nerviosa porque mi público de antes quién sabe cómo me vaya a tomar el personaje. El público de ahora no sé cómo me vaya a recibir, no sé si les guste o no, qué más me vayan a pedir o qué vaya a pasar. Acá fumo yerba, permito sexo, permito todo, sexo, droga y rock and roll", afirmó.

Verónica, tranquila, tus viejos seguidores te adoraron. Y los nuevos, mucho más.