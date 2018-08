Priyanka Chopra esquiva las preguntas sobre su compromiso con Nick Jonas como toda una profesional

En su entrevista durante el panel, Chopra también lidió con preguntas sobre su papel como la agente especial Alex Parrish en Quantico de ABC. Priyanka confrontó a Sanghvi después de que él criticara a su personaje por tener sexo con un hombre que recién conoció en el primer episodio. "[La cámara] te hace creer que ves mucho, pero lo que ves es el auto desde afuera. Escuchas un sonido y luego ves, dentro, [una toma de] mi cara, luego me siento en un costado y comienzo una conversación con él. Así que técnicamente no hice nada", aseguró. "¿Estás diciendo que en las películas indias no mostramos a gente teniendo sexo?". Y después argumentó, "En este personaje no interpreto a una chica india. En realidad me encanta esa escena porque Alex, para mí, es una mujer moderna que vive su vida bajo sus propios términos. Ella tiene muchas imperfecciones. No es perfecta. Es una solitaria. No le gusta la gente. Simplemente usa a las personas. Básicamente interpreta a un hombre, lo que es increíble, porque las chicas no podemos hacerlo con tanta frecuencia".

De acuerdo con los medios locales, Chopra aseguró que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres y que, como resultado, suelen "sabotearse mutuamente". Así que ha hecho un esfuerzo consciente por apoyar más a sus colegas. "Cuando entré en la industria del entretenimiento, lo hice gracias a un concurso de belleza. También pensé que el trabajo solo me lo podían dar a mí". Pero después de unos años trabajando en el medio, se dio cuenta, "Si me presento segura de mí misma, no necesito sabotear a nadie". Ahora Chopra aspira "ser la persona que apoya a otra persona para que mejore".