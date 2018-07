Demi Lovato es hospitalizada luego de sufrir una sobredosis

En la canción, Demi canta Mama, I'm so sorry I'm not sober anymore / And Daddy please forgive me for the drinks spilled on the floor / To the ones who never left me / We've been down this road before I'm so sorry, I'm not sober anymore (Mamá, lo siento, ya no estoy sobria / Y papá, por favor, perdóname por las bebidas derramadas en el piso / A los que nunca me dejaron / Hemos recorrido este camino antes de disculparme, ya no estoy sobria).

Demi continuó: And I'm sorry for the fans I lost who watched me fall again / I wanna be a role model / but I'm only human (Y lo siento por los fanáticos que perdí porque me vieron caer nuevamente / Quiero ser un modelo a seguir / pero sólo soy humana).

Poco después de la publicación de la canción, la cantante recibiría tanto apoyo que la haría expresar su gratitud en las redes sociales.

"Para mis fans, mi familia y mis seguidores, los que nunca me dejaron, ustedes son mi luz", escribió Demi en Instagram. "Estoy eternamente agradecida".