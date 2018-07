¡¿Eugenio Derbez va a ser papá?!

"No estaba enterado que pronto habría 'uno más en la familia'... No sé de qué se trata, se los juro que yo tampoco sé de que se trata", afirmó. "Le mandé un mensaje a mi mujer (para saber) de qué se trata esto de que viene alguien en camino, se lo acabo de preguntar. Me mandó una respuesta de audio pero no se los puedo poner porque no será algo que no pueda decir, pero les juro que yo tampoco sé que de se trata", agregó.

Es posible que Alessandra pronto regrese a la televisión. Eugenio aclaró que en definitiva Aitana no tendrá un hermanito. "... bebé no es. Aparte que no he tenido tiempo así que más le vale que no esté embarazada. Bebé no es".

¿Será?