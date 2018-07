Gigi Hadid estalla contra quienes creen que su romance con Zayn Malik es falso

Uno de los dueños de la cuenta de Instagram le respondió a Hadid, "No me importa, con o sin comentario, todavía me caes bien lol. Sé que no eres una mala persona, por eso esta confesión no vino de mi parte. Mantendré esta cuenta y creeré lo que quiera creer. Te envío todo el amor x".

Después de una lluvia de críticas, otra publicación de la cuenta aseguró que nunca han odiado a Gigi ni han dicho nada malo sobre ella, aclararon que solo publican "confesiones" que envían otros sobre ella y Malik. Dijeron que a pesar de que aman a Hadid y la han defendido a lo largo de los años, "no dejarán de publicar confesiones" solo porque ella haya comentado.

Otro usuario le dijo a Hadid que ha debido de enviarle un mensaje directo al dueño de la cuenta en vez de hacer una publicación pública.

"Entiendo tu punto de que ha debido de ser un mensaje directo, estoy de acuerdo, simplemente no lo pensé", respondió la modelo. "Esto es todo muy frustrante, solo soy humana… He visto la m**rda en esta cuenta desde el mismo tiempo que tú y me he quedado callada. Ya tuve suficiente… solo porque soy una ‘celebridad' no quiere decir que no sienta, o que mi tiempo es demasiado valioso como para no escuchar lo que la gente tiene que decir. Estoy segura de que te das cuenta cómo aseveraciones como estas pueden ser hirientes, especialmente sobre alguien a quien amo. Si ustedes lo aman también, tarde o temprano se darán cuenta de que estamos en el mismo equipo ;)".

"Lo siento si parecí inmadura, solo trato de abrir un diálogo para que la gente pueda entender que sus palabras son hirientes y no una simple ‘confesión anónima'", dijo. "Esta cultura de internet es cruel y no contribuye a nada profundo. No se trata de que alguien me defienda o de quitarles tiempo a los fanáticos que me apoyan. Si los que llevan y siguen esta cuenta no quieren creerme o tomar mi consejo está bien… pero algún día recordarán esto y se darán cuenta de que enviar tanta energía negativa a los demás es una pérdida de vida".

"Sé mi verdad, sabemos nuestra verdad, esta m**rda no cambiará eso", escribió. "Intento ahorrarle tiempo a algunas niñas, eso es todo… Si no lo quieren ver así, está bien, quizás yo también pierda mi tiempo… pero aquí estamos. Xx".