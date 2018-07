El hijo de Gustavo Cerati reveló cómo fueron los últimos momentos con su padre

En septiembre de este año se cumplirán 4 años del fallecimiento de Gustavo Cerati.

El legendario músico argentino había estado en coma desde mayo de 2010, cuando sufrió un ACV tras descompensarse luego de un show en Caracas, Venezuela.

Recientemente, su hijo, Benito Cerati, reflexionó en las redes sociales sobre los últimos momentos de vida de su padre: "Son los días en que me doy cuenta que estoy creciendo y dándome cuenta de cosas en las que te extraño tanto. Se me hace difícil no poder mostrarte cómo estoy ahora, tu punto de vista sobre las cosas como siempre. Me hacés falta pero después me acuerdo que ya me diste todo", escribió el también músico en Twitter.

Continuó en su emotiva declaración: "Es muy difícil hacer cualquier cosa por primera vez después de la partida de alguien. Me acuerdo de que lo último que me dijo mi viejo fue 'no nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuidate'. Y se fue de gira. Por el universo".