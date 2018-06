Previo a su actuación, Williams no quiso generar polémica y decidió excluir de su lista de canciones para la ceremonia Party Like a Russian, cuyas letras dicen: "It takes a certain kind of man with a certain reputation (Se necesita cierto tipo de hombre con cierta reputación) / To alleviate the cash from a whole entire nation (para gastar el dinero en efectivo de toda una nación).

Aunque el ex Take That dijera que la canción no era sobre el presidente ruso Vladimir Putin, los medios pro-Kremlin lo han criticado, alegando que los organizadores rusos del podrían haber desairado al cantante por la canción, informó Reuters. En el pasado, Williams ha actuado en fiestas privadas organizadas por adinerados empresarios rusos.

"Me encantaría hacer Party Like A Russian. Desafortunadamente, me pidieron que no haga Party Like A Russian", dijo a Reuters el martes. "En realidad, no tiene nada que ver con que no te lo pidan. Se trata de hacer mis mejores éxitos, los más conocidos".