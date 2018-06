Shawn Mendes se convirtió en Harry Potter para su Carpool Karaoke ¡Miralo!

Un viaje realmente mágico.

En el más reciente episodio de The Late Late Show, Shawn Mendes se subió al asiento de copiloto para dar un paseo por Los Ángeles. A lo largo del segmento de 11 minutos, repasaron su catálogo musical, cantando There's Nothing Holdin' Me Back, In My Blood, Mercy, Treat You Better y Lost in Japan. Durante su paseo, Corden también aprendió algunos hechos sorprendentes sobre su invitado.

Para empezar, James había escuchado que Mendes acababa de mudarse de la casa de sus padres. "Vivo en Toronto ahora. Tengo mi propio lugar, finalmente", dijo el cantante. Primero sufrió por tener que "cocinar para ti mismo y limpiar tu casa". Pero finalmente, se dio cuenta, "en realidad hay algo bueno".

Corden no podía creer que Mendes hiciera su propia limpieza. "Hago un poco", dijo. Al darse cuenta de que había sido atrapado en una mentira, la estrella del pop de 19 años sonrió y agregó: "No, no lo hago. Tienes razón. Mi madre todavía ayuda mucho. Lo que pasa es que no va a dejar que no tengo que pasar eso. Esa es la cuestión ".