¡Todos las sorpresas que Shakira preparó para El Dorado World Tour!

- El playlist: Estoy Aquí/ Dónde estás corazón?/ She Wolf/ Si te Vas/ Nada/ Perro Fiel-El Perdón/ Underneath Your Clothes/ Me Enamoré/ Inevitable/ Chantaje/ Whenever, Wherever/ Tú/Amarillo/ La Tortura/ Antología/ Can't Remember to Forget You/ Loca /Rabiosa/ La la la Brazil/ Waka Waka/ Toneladas/ Hips Do't Lie/ La Bicicleta.

- Mientras canta Estoy Aquí se muestran visuales de toda su evolución estética, desde que era una bebé.

- Underneath Your Clothes y Can't Remember to Forget You tienen nuevas versiones.

- No canta Ojos Así, pero incluye una pequeña parte para hacer la danza del vientre.

- El Perdón es un cover de Nicky Jam

- El escenario: