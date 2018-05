¿Soñabas con una película que reuniera a todas las princesas de Disney? ¡Aquí está!

Y muchas de las actrices que prestaron originalmente sus voces también regresarán: entre ellas Auli'i Cravalho (Moana), Kristen Bell (Anna en Frozen), Idina Menzel (Elsa en Frozen), Kelly Macdonald (Merida en Brave), Mandy Moore (Rapunzel en Tangled), Anika Noni Rose (Tiana en The Princess and the Frog), Irene Bedard (Pocahontas), Linda Larkin (Jasmín en Aladdin), Paige O'Hara (Bella en La Bella y la Bestia), y Jodi Benson (Ariel en La Sirenita).

Von Schweetz, meet the Princesses 👑🍬 Check out this sneak peek from the new trailer for #WreckItRalph2 #RalphBreaksTheInternet , coming soon! pic.twitter.com/AOtmERpgNX

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Você gostaria de vê-lo em nossa edição do Brasil?

Do you want to go to the Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕