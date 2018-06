Aguilera lanzó dos singles, Your Body y Just a Fool, de su séptimo álbum de estudio, Lotus, lanzado en 2012. La estrella regresó al estudio un año después, tuiteando que estaba trabajando en "algo especial" que más tarde reveló que era Say Something, un dúo con A Great Big World; la canción se convirtió en un Top 10 en la lista Hot 100 de Billboard y ganó un Grammy. Ese mismo año, se asoció con Pitbull para Feel This Moment y con Alejandro Fernández para Hoy Tengo Ganas de Ti. En 2014, grabó una nueva versión de Do What U Want con Lady Gaga. La intérprete anunció a principios de 2016 que estaba trabajando en música nueva. En junio, lanzó Change para beneficiar a las víctimas de disparos de clubes nocturnos de Pulse y sus familias. Dos meses más tarde, dejó caer Telepathy con Nile Rogers, que fue escrita para The Get Down de Netflix.

Dejando a un lado la música, Aguilera se ha centrado principalmente en la maternidad en los años posteriores a la liberación de Lotus, por no mencionar su boda con Matthew Rutler. También volvió a la actuación, haciendo un cameo con algunos entrenadores de voz en Pitch Perfect 2 en 2015. Ella interpretó Akiko Glitter en The Emoji Movie de 2017, y protagoniza las próximas películas Life of the Party y Zoe. En el último mes, Aguilera, con la cara descubierta, apareció en la portada de PAPER y encabezó el Carpool Karaoke Primetime Special de James Corden (con una aparición sorpresa de Melissa McCarthy).