¡Shawn Mendes volvió a la música! Escucha su nueva canción

Suban el volumen, ¡que volvió Shawn Mendes!

El cantautor de 19 años acaba de lanzar In My Blood, el primer sencillo de su próximo tercer álbum de estudio, que aún no tiene fecha de lanzamiento ni título. Es su primera nueva música desde There's Nothing Holdin' Me Back en 2017, el único sencillo de su segundo álbum: Illuminate. (Esa pista alcanzó su punto máximo en número 6 en las listas Billboard Hot 100).

E! NEWS > Adam Rippon conoció por Shawn Mendes y no puede esconder su amor por él

Antes de revelar In My Blood, Mendes compartió su emoción con los fanáticos en una nota, publicándola en las redes sociales. "Sé que he estado muy tranquilo durante el proceso de este álbum y solo quería agradecerles de todo corazón por estar allí y apoyarme todo el tiempo", escribió Mendes. "Esta canción es la más cercana a mi corazón que he escrito alguna vez y espero que les guste y toda la nueva música que les llegue. ¡Los amo y los aprecio mucho a todos! ¡Gracias!".

E! NEWS > Shawn Mendes demuestra quién es la mujer más importante tatuándosela en la piel

Para sorpresa de nadie, los fanáticos ya se están volviendo locos con el tema: