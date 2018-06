Lo peor del cine fue "premiado" ¡Estos son los ganadores de los Razzies 2018!

PEOR ACTOR DE REPARTO

Mel Gibson, Daddy's Home 2 - GANADOR

Javier Bardem, mother! and Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Russell Crowe, The Mummy

Josh Duhamel, Transformers: The Last Knight

Anthony Hopkins, Collide and Transformers: The Last Knight

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Kim Basinger, Fifty Shades Darker - GANADORA

Sofia Boutella, The Mummy

Laura Haddock, Transformers: The Last Knight

Goldie Hawn, Snatched

Susan Sarandon, A Bad Moms Christmas

PEOR COMBO EN PANTALLA

Cualquier combinación Emojis desagradables, La película Emoji - GANADOR

Cualquier combinación de dos personajes, dos juguetes sexuales o dos posiciones sexuales, Fifty Shades Darker

Cualquier combinación de dos humanos, dos robots de dos explosiones, Transformers: The Last Knight

Johnny Depp y su rutina borracha gastada, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Tyler Perry y el vestido viejo andrajoso o la peluca gastada, Boo 2! A Madea Halloween

PEOR REMAKE

Fifty Shades Darker - GANADOR

vigilantes de la playa

Boo 2! Una Madea de Halloween

La momia

Transformers: The Last Knight

PEOR DIRECTOR

Tony Leonidis, The Emoji Movie - GANADOR

Darren Aronofsky, mother!

Michael Bay, Transformers: The Last Knight

James Foley, Fifty Shades Darker

Alex Kurtzman, The Mummy

PEOR GUION

The Emoji Movie - GANADORA

Baywatch

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers: The Last Knight