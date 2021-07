La youtuber mexicana YosStop asegura que Karla Souza es la culpable de lo que le sucedió

El movimiento #MeTooMx está siendo duramente criticado por usuarios en Internet y también por algunas celebridades mexicanas.

Durante el fin de semana algunos famosos lanzaron fuertes declaraciones en contra de Karla Souza, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual y violación por parte de un director mexicano en los inicios de su carrera. Para algunos, la historia de la protagonista de Nosotros los Nobles no tiene credibilidad, incluso algunos la culpan de lo sucedido.

"Su historia tiene una incongruencia absoluta...", dijo Yoseline Hoffman Baudi, youtuber mexicana, mejor conocida como YosStop, a través de Instagram.

"Para nada quiero deslindarlo a ese p****e director gato, pero no m****s, por supuesto que ella también tiene la culpa. ¿Por qué? Porque ella accedió, porque ella vio lo que estaba sucediendo y no hizo nada g***y, ahí se quiso quedar. Así que se me hace una ofensa para todas las mujeres que se victimice a ese grado... G**y para qué ch******s le abrías... Nadie la obligó a estar en esa película, ni seguir ahí, ni abrir la puerta, ni a besarlo, ni a nada. Ella se sintió obligada, que eso es otra cosa diferente", afirmó.

Aquí el video: