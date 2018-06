¡Alerta hot! Escuchar a Jamie Dornan cantar Maybe I'm Amazed será lo mejor de tu día

Jamie Dornan es un hombre con muchos talentos.

El soundtrack de Cincuenta Sombras Liberadas acaba de estrenarse, justo el mismo día que la última película de la sexy trilogía llega a las salas de cine. El disco incluye canciones de Jessie J, Julia Michaels y Hailee Steinfeld. Dornan, quien da vida a Christian Grey, hace un cover muy especial de Maybe I'm Amazed de Paul McCartney.

AMAMOS LAS PELIS > ¡Mira estas escenas inéditas de Cincuenta sombras liberadas!

Oficialmente la contribución de Jamie fue listada como un "bonus track."

La canción se puede escuchar en una escena muy especial donde Christian toca la balada en el piano que tiene en su casa de la montaña.

Baby, I'm amazed at the way you love me all the time (Bebé, estoy impresionado por la forma como me amas todo el tiempo)/ Maybe I'm afraid of the way I love you (Tal vez tengo miedo de la manera como te amo)/ Baby, I'm amazed at the way you pulled me out of time (Bebé, me impresiona la manera como me impulsas) / You hung me on a line (Me pusiste a raya)/ Maybe I'm amazed at the way I really need you (Tal vez esté impresionado por la manera como te necesito) / And maybe I'm a man (Y tal vez porque soy hombre) / Maybe I'm a lonely man (Tal vez un hombre solitario) / Who's in the middle of something (Que está en medio de todo esto) / That he doesn't really understand (Algo que no puede entender muy bien).

And maybe I'm a man (Y quizás soy un hombre) / And maybe you're the only woman (Y quizás tú la única mujer) / Who could ever help me (que podría ayudarme) / Won't you help me to understand? (¿Me ayudarías a entender?).

Muere de amor en 3, 2, 1...

E! NEWS > Jamie Dornan habla de los desnudos en Cincuenta Sombras Liberadas