Dale un vistazo a las mejores tarjetas de Navidad de las Kardashian-Jenner

Durante las décadas pasadas, Kim Kardashian y su familia han hecho innumerables tarjetas navideñas que nunca decepcionan. Desde posar con Santa de niñas hasta composiciones súper glamorosas en atuendos de alta moda, las estrellas de Keeping Up With the Kardashian siempre logran una foto hermosa y emocionante.

THE KARDASHIANS > Dream Kardashian hace su segunda aparición en la tarjeta de Navidad de las Kardashian y tienes que verla.

Mientras esperamos a que la familia finalmente revele la foto completa de este año, recordemos las tarjetas navideñas pasadas de las Kardashians. ¡Han crecido tanto!