10 cosas que debes saber sobre los MTV Video Music Awards 2017

8. NO PUEDES PERDERTE EL PRE-SHOW

Antes de que Katy tome el escenario, Lil Yachty será el encargado de dirigir el pre-show de los VMAs.

Cardi B, la nueva diva del hip-hop, hará una presentación especial, así com el grupo de indie-pop Bleachers y el cantante Khalid.

9. DESPACITO EN LOS VMAs

Por primera vez en la historia de los VMAs, los melómanos podrán votar por la Canción del Verano a través de Snapchat.

Las apuestas están (obviamente) en el remix de Despacito de Justin Bieber, Luis Fonsi y Daddy Yankee, pero deberán enfrentarse a Fifth Harmony ft. Gucci Mane (Down), Camila Cabello ft. Quavo (OMG), Ed Sheeran (Shape of You), Demi Lovato (Sorry Not Sorry), Shawn Mendes (There's Nothing Holdin' Me Back), DJ Khaled ft. Bryson Tiller and Rihanna (Wild Thoughts) y Lil Uzi Vert (XO Tour Llif3).